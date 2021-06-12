Сколько больных коронавирус обнаружили в Киеве

12 июня во Киеве зафиксировали 215 новых случаев коронавируса.
Заболели 131 женщина в возрасте от 18 до 85 лет, 73 мужчины в возрасте от 24 до 82 лет, 5 девочек от 7 месяцев до 14 лет и 6 мальчиков от 4 до 16 лет. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Facebook.
11 человек госпитализировали с коронавирусом. 22 человека госпитализированы с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
За минувшие сутки в Киеве 3 человека умерли от коронавируса. 1955 человек выздоровели.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Украине: пять областей имеют больше всего больных
Всего за время пандемии в столице обнаружили 210 735 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
За сутки 11 июня прививали 62062 человека от Covid-19. Одну дозу получили 35 680 человек, полностью иммунизированы - 26382 человека. Об этом сообщает Минздрав. В течение суток работали 549 мобильных бригад и 701 пункт прививки.
Комментарии