Сколько больных коронавирус обнаружили в Киеве

Автор: "Сегодня" В Киеве зафиксировали еще 215 новых случаев коронавируса

12 июня во Киеве зафиксировали 215 новых случаев коронавируса.

Заболели 131 женщина в возрасте от 18 до 85 лет, 73 мужчины в возрасте от 24 до 82 лет, 5 девочек от 7 месяцев до 14 лет и 6 мальчиков от 4 до 16 лет. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Facebook.

11 человек госпитализировали с коронавирусом. 22 человека госпитализированы с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

За минувшие сутки в Киеве 3 человека умерли от коронавируса. 1955 человек выздоровели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Украине: пять областей имеют больше всего больных

Всего за время пандемии в столице обнаружили 210 735 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

За сутки 11 июня прививали 62062 человека от Covid-19. Одну дозу получили 35 680 человек, полностью иммунизированы - 26382 человека. Об этом сообщает Минздрав. В течение суток работали 549 мобильных бригад и 701 пункт прививки.