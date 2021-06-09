Скандальный гектар Труханового острова забрали у охраны Медведчука

Фото: Киевская городская прокуратура

Земельный участок на Трухановом острове Киева площадью 1,16 га и стоимостью более 25 млн грн вернули территориальной общине столицы.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

"Высшая судебная инстанция (Верховный суд. - Gazeta.ua) окончательно подтвердила законность требований прокуратуры в этом долгосрочном деле. Организация, самовольно занявшая прибрежную зону и закрывшая к ней свободный доступ киевлянам, обязана возвратить землю столичной общине, освободив от всех сооружений", - сказала пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец "Украинской правде".

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Прокуратура доказала, что строительство зданий и сооружений спортивно-оздоровительного комплекса осуществили без соответствующих разрешительных документов и на земельном участке коммунальной собственности, который для этой цели не отводился.

Речь идет о более 11 тыс. кв. м территории Труханового острова, которую, по данным расследования, захватили соратники председателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, владельцы частного охранного агентства "Шторм", перекрыв доступ к Днепру. Это нарушало законодательство, ведь Труханов остров - рекреационная зона, где строительство запрещено. В ноябре 2020-го Хозяйственный суд Киева обязал юридическое лицо вернуть территориальной общине земельный участок на Трухановом, освободив его от размещенного на нем имущества. Суд апелляционной инстанции указанное решение отменил. Не согласившись с этим, столичная прокуратура обжаловала постановление в Верховном суде.