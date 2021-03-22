Ситуация угрожающая: врач рассказал о заполненности Covid-больниц

Киевские больницы максимально заполнены инфицированными Covid. Фото: Александр Прилепа, УНИАН

В Киеве больницы для пациентов с коронавирусом заполнены на 90-100%.

Об этом сообщил врач Сергей Дубров.

"Огромное количество пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, практически все кровати в этих отделениях заняты. Год тяжелой работы истощает медицинский персонал - не только врачей, но и средний и младший медперсонал. Очень хотелось бы, чтобы люди прислушались к рекомендациям и максимально пытались остановить передачу вируса дуг другу", - сказал Дубров в эфире телеканала "Украина 24".

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По словам медика, в больницах, где все кровати заняты Covid-пациентами, обычно другие болезни не лечат.

"Но насколько мне известно, мэр Киева вместе с департаментом достигли договоренностей с учреждениями Академии медицинских наук, которые на себя берут всех остальных пациентов, то есть и ургентных, и плановых пациентов всех направлений, кроме Covid-19, как это было в декабре 2020 года", - добавил Дубров.

Киев попал в красною зону карантина. С 20 марта в городе усилили меры безопасности. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям города, "чтобы приостановить стремительное распространение болезни". Ввели строгие ограничения на 3 недели - до 9 апреля включительно.