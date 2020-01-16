СБУ разоблачила должностных лиц "КП Киевтеплоэнерго" относительно хищения бюджетных средств

Должностных лиц КП "Киевтеплоэнерго" подозревают в трате более 40 млн грн бюджетных средств. Фото: Еспресо.TV

Оперативники Службы безопасности Украины разоблачили директора частного предприятия и должностное лицо коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" относительно преступной деятельности. Государству нанесли ущерб в особо крупном размере, говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Установили, что в 2019 году должностные лица предприятия заключили с частной компанией договор об охране объектов, расположенных на территории столицы.

В дальнейшем на основании утвержденных актов оказания услуг коммунальное предприятие перечислило на счета частника более 40 млн грн бюджетных средств.

Однако, как установлено досудебным следствием, исполнитель не предоставил охранных услуг на сумму более 1,7 млн грн, что подтвердили выводы экспертиз.

Действия должностных лиц коммунального и частного предприятий квалифицировали по статье "растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах" и статье о ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшего тяжкие последствия.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное следствие, в ходе которого также проверят законность расходования коммунальным предприятием более 40 млн грн, выделенных на охрану других объектов, продолжается.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.