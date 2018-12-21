С золотыми батареями: в Лукьяновском СИЗО сделали евроремонт

В столичном Лукьяновском следственном изоляторе сделали капитальный ремонт по европейским стандартам.

Фото: minjust.gov.ua

За год отремонтировали 25 камер на 100 человек, приемное отделение, кабинеты сотрудников СИЗО. В некоторых камерах есть кондиционеры и телевизоры. Ремонт делали арестованные и подсудимые. Их наградили благодарностью и сладостями, сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов перед открытием обновленного корпуса.

Там будут содержать обычных заключенных, а не VIP-персон, уточнил он.

По словам Чернышова, в следующем году также отремонтируют старый корпус Лукьяновского СИЗО.

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По заключению Европейского комитета по предупреждению пыток, условия для содержания и для работы сотрудников в украинских СИЗО неприемлемы.