С октября метро будет работать по новым правилам

Kyiv smart card стоит 50 грн. Фото: taxi-marseille.com.ua

С 1 октября 2019 года старые "зеленые" карточки метро заменят новыми Kyiv smart card. Это единственный электронный билет, который будет действовать во всех видах муниципального транспорта.

В то же время киевляне смогут пользоваться старыми картами, чтобы выезжать поездки, которые остались. Кроме того, в кассах метро за "зеленую" карту можно будет получить залоговую стоимость - от 7 до 15 грн, пишет ubr.ua.

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Kyiv smart card стоит 50 грн. Это уже покупка, а не внесения залога. Получить деньги обратно не удастся.

Кроме того, карта перестает работать, если ею не пользуются 364 дня. Деньги за неиспользованные поездки вернуть нельзя. В то же время владелец карты может заблокировать ее через колл-центр или в персональном электронном кабинете. Это понадобится тем, кто потерял карточку и не хочет терять поездки.

С 25 августа в столице карту метро не продают и не пополняют в кассах 10-ти станций метрополитена: "Крещатик" (центральный выход) "Театральная"; "Площадь Независимости"; "Академгородок" (выход к магазину NOVUS) "Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок") "Арсенальная"; "Теремки" (выход к ТЦ "Магелан") "Сырец"; "Почайна" (выход к ул. Степана Бандеры) "Площадь Льва Толстого", сообщает коммунальное предприятие "Киевский метрополитен".