С 12-метровой высоты спасатели снимали испуганного енота

В селе Гора Киевской области обнаружили застрявшего на дереве енота. Необычного гостя заметили местные жители 22 марта и вызвали команду спасения животных.

Об этом сообщила в Facebook Kyiv Animal Rescue Group.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

"Неизвестно откуда взявшийся енот, залез на аварийное дерево на высоту примерно 12 метров. Снять его традиционными методами было невозможно, так как дерево едва держалось и могло сломаться в любой момент от нагрузки. С помощью трехколенной лестницы спасатель взобрался на дерево, подстраховал его веревкой, и начал постепенно надпиливать", - говорится в сообщении.

Вскоре дерево опустилось на высоту около 4 метров, а енот прыгнул на мягкую землю. Усилиями спасателей и пожарных его поймали и поместили в переноску

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"Сделать это оказалось не очень просто, потому что по зубастости этот зверь не уступает собаке, а по изворотливости - коту", - добавили спасатели.

Отмечается, что зверь не пострадал. Его доставили в приют для диких животных. Если хозяева найдутся, просят обращаться непосредственно в приют с соответствующими документами.

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