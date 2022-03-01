Россия планирует разбомбить Софию Киевскую – УГКЦ

Есть информация, что враг готовит авиаудар по собору Святой Софии в Киеве.
Об этом сообщает Украинская греко-католическая церковь.
Блаженнейший Святослав попросил верующих провести 2 марта в посте и молитве.
"Мы победим силой любви к своей Родине", - сказал он.
Святослав призвал агрессора воздержаться от этого акта вандализма.
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"Пусть Святая София – Премудрость Божия, поймет тех, кто задумал совершить это преступление", – говорится в его заявлении.
Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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