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пятница, 09 апреля 2021 11:39

Реклама в Киеве может быть эстетической: подборка фото
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Фото: Киевреклама

В КГГА показали подборку эстетической рекламы из столичных улиц, которая не портит вид зданий. Представленные рекламные вывески установлены по правилам благоустройства.

Об этом сообщила пресс служба Киеврекламы.

"Сегодня подборка вывесок по правилам на любой вкус. И, возможно, здесь вы найдете вдохновение к изменениям", - говорится в сообщении.

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В 2020 году в Киеве реализовали 130 кампаний социальной рекламы. Она была посвящена, в частности, теме Covid-19, сиротству, необходимости помогать людям пожилого возраста и бездомным животным.

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