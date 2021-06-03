Река под Киевом усеяна мертвой рыбой: фото

Фото: kv.darg.gov.ua

Между селами Лехновка и Недра Броварского района Киевской области зафиксировали мор рыбы.

Об этом сообщила пресс-служба Управления государственного рыбного агентства Киева и области.

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Отмечается, что 30 мая вода в русле Недры стала коричневого цвета, а на следующий день начала гибнуть плотва.

"При обследовании реки было обнаружено гибель 300 рыб. Для того чтобы установить причины ее гибели, Киевский рыбоохранный патруль отобрал пробы воды и образцы водных биоресурсов. Их направили в лабораторию", - уточнили в сообщении.

В Бучанском районе на Киевщине неизвестные выбросили в реку Кизка почти 3 тыс. 20-литровых канистр с химикатами. Русло реки также было полностью забросано строительным мусором и бытовыми отходами.