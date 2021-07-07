Рассказали о состоянии раненого "голосеевским" стрелком

Полиция приехала на вызов через квартирный конфликт. Стрелок выстрелил через дверь квартиры, ранив полицейского и гражданского. Для его задержания в городе ввели спецоперацию "Гром". Квартиру, в которой забаррикадировался мужчина, пришлось штурмовать. Фото: Нацполиция

Пострадавший в результате стрельбы на Голосеевском просп. Киева находится в стабильном состоянии. Он в сознании.

Об этом сообщил врач столичной больницы №17, куда доставили раненого.

"Он отказывается общаться со СМИ. Помощь ему оказали в полном объеме, но еще планируются дополнительные обследования. Я думаю, что через несколько дней он продолжит лечение в больнице по месту жительства", - рассказал медик УНИАН.

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У 30-летнего пострадавшего множественные ранения дробью - лицо, грудь, живот и конечности. Он находится в отделении политравмы.

Огнестрельное ранение также получил полицейский. У него серьезно травмирована рука. Его доставили в столичную больницу №3.

Стрельба на просп. Голосеевском, 58 произошла около 10:00 7 июля. 38-летний мужчина стрелял через дверь квартиры. Правоохранители предварительно приехали на вызов из-за конфликта между новыми владельцами квартиры и старым. Стрелка задерживали со штурмом. Вместе с подозреваемым задержали женщину, которая была с ним в квартире.