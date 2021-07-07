Рассказали о состоянии раненого "голосеевским" стрелком

 
Ексклюзивы
1/5
Вспышка Covid-19 в Украине может начаться рано. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может начаться рано. Назвали сроки
Просмотров: 387
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
1 Просмотров: 360
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Просмотров: 153
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Просмотров: 423
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Просмотров: 1008
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
12 Просмотров: 1017
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Просмотров: 2520
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
1 Просмотров: 1773
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 459
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
Просмотров: 693
Фото
Все фото
5
4
4
16
3
Кличко покорил гору Казбек: фото и видео уникального восхождения
Кличко покорил гору Казбек: фото и видео уникального восхождения
Силовики штурмовали квартиру &quot;голосеевского&quot; стрелка - задержали двух человек
Силовики штурмовали квартиру "голосеевского" стрелка - задержали двух человек
Стрелял по людям из ружья - спецназовцы пытаются поймать вооруженного киевлянина
Стрелял по людям из ружья - спецназовцы пытаются поймать вооруженного киевлянина
Иллюстратор с мировым именем три года рисует Киев. Картины поражают
Иллюстратор с мировым именем три года рисует Киев. Картины поражают
Сутки просидел в трубе: задержали опасного преступника-беглеца
Сутки просидел в трубе: задержали опасного преступника-беглеца
Видео
Все видео
"На Виннику когда-то было больше людей, чем на Тине Кароль" — как прошел второй день на Atlas Weekend
"На Виннику когда-то было больше людей, чем на Тине Кароль" — как прошел второй день на Atlas Weekend
К посольству Беларуси пришли "фанаты" Лукашенко. Закончилось все плачевно
К посольству Беларуси пришли "фанаты" Лукашенко. Закончилось все плачевно
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
С алкоголем и песнями: девушки устроили "вечеринку" возле могил
С алкоголем и песнями: девушки устроили "вечеринку" возле могил
Зрители Atlas Weekend спели гимн Украины и народный хит про Путина
Зрители Atlas Weekend спели гимн Украины и народный хит про Путина
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 459
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2421
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 243
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1116
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2466
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
07 июля 2021
Просмотров: 81
Краще не ризикувати
– Дай п'ять. Молодець! – пустує подруга з моєю 5-річною донькою біля вуличного батута. Мала перекидається у стрибку й ляскає рукою ...
среда, 07 июля 2021 17:31

Рассказали о состоянии раненого "голосеевским" стрелком

  Комментировать
Рассказали о состоянии раненого &quot;голосеевским&quot; стрелком
Полиция приехала на вызов через квартирный конфликт. Стрелок выстрелил через дверь квартиры, ранив полицейского и гражданского. Для его задержания в городе ввели спецоперацию "Гром". Квартиру, в которой забаррикадировался мужчина, пришлось штурмовать. Фото: Нацполиция

Пострадавший в результате стрельбы на Голосеевском просп. Киева находится в стабильном состоянии. Он в сознании.

Об этом сообщил врач столичной больницы №17, куда доставили раненого.

"Он отказывается общаться со СМИ. Помощь ему оказали в полном объеме, но еще планируются дополнительные обследования. Я думаю, что через несколько дней он продолжит лечение в больнице по месту жительства", - рассказал медик УНИАН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Силовики штурмовали квартиру "голосеевского" стрелка - задержали двух человек

У 30-летнего пострадавшего множественные ранения дробью - лицо, грудь, живот и конечности. Он находится в отделении политравмы.

Огнестрельное ранение также получил полицейский. У него серьезно травмирована рука. Его доставили в столичную больницу №3.

Стрельба на просп. Голосеевском, 58 произошла около 10:00 7 июля. 38-летний мужчина стрелял через дверь квартиры. Правоохранители предварительно приехали на вызов из-за конфликта между новыми владельцами квартиры и старым. Стрелка задерживали со штурмом. Вместе с подозреваемым задержали женщину, которая была с ним в квартире.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рассказали о состоянии раненого "голосеевским" стрелком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
июля

Министра довели до самоубийства

Сомнительное стечение обстоятельств. Осудили виновных во взрыве Чернобыля

Как Дания победила Англию

Самое читаемое
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
4
 Просмотров: 40158
Церковный праздник 6 июля. Кому молиться, чтобы вылечить болезни
Церковный праздник 6 июля. Кому молиться, чтобы вылечить болезни Просмотров: 5922
Зеленский сказал украинцам: &quot;Я вам ничего не должен&quot;
Зеленский сказал украинцам: "Я вам ничего не должен"
 2 Просмотров: 5481
Чем кормят больных в больницах: жуткие фото
Чем кормят больных в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 5310
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
 Просмотров: 3906
Новости Киева
Кличко покорил гору Казбек: фото и видео уникального восхождения
Кличко покорил гору Казбек: фото и видео уникального восхождения
5
 Просмотров: 18
"На Виннику когда-то было больше людей, чем на Тине Кароль" — как прошел второй день на Atlas Weekend
"На Виннику когда-то было больше людей, чем на Тине Кароль" — как прошел второй день на Atlas Weekend
7
 Просмотров: 207
К посольству Беларуси пришли "фанаты" Лукашенко. Закончилось все плачевно
К посольству Беларуси пришли "фанаты" Лукашенко. Закончилось все плачевно
 Просмотров: 576
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
 Просмотров: 693
Суд арестовал главу "Кузни на Рыбальском"
Суд арестовал главу "Кузни на Рыбальском" Просмотров: 207
Больше всего комментируют
33
Порошенко возглавил антирейтинг политиков
12
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
5
Петиция по Татарову: Зеленский проходит тест на человечность
4
СБУ и Офис генпрокурора не будут трогать Зеленского в вопросе "вагнеровцев"
2
На Донбассе раздали более 630 тыс. российских паспортов - у Путина есть план
Голосов: 6849
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть