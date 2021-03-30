Рассказали о работе летних площадок возле кафе и ресторанов

В Киеве не планируют давать разрешение на работу летних площадок кафе и ресторанов. Фото: pixabay.com

В Киеве не планируют разрешать работу летних площадок у общепита из-за действия жесткого карантина.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Вопрос о работе летних площадок не рассматривается вообще", - отметил Рубан для "РБК-Украина".

Обычно "сезон террас" в столице стартовал 1 апреля. Чиновник напомнил, что разрешена работа общепита в Киеве только на вынос и при адресной доставке.

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С 20 марта в Киеве усилили меры безопасности. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям города, "чтобы приостановить стремительное распространение болезни". Ввели строгие ограничения на 3 недели - до 9 апреля включительно.