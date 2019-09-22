Пьяный водитель заехал на пешеходный мост в Киеве

Мужчина был пьян и не имел права управлять мопедом. Фото: Facebook

В Киеве на пешеходно-велосипедный мост заехал мужчина на мопеде.

Нарушителя задержали патрульные. Как оказалось, мужчина был пьян и не имел водительского удостоверения. Об этом сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Киева Роман Мартынюк в Facebook.

"Во время проверки документов, у 31-летнего водителя обнаружили отсутствие соответствующей водительской категории для управления соответствующим видом транспорта. Общаясь с водителей патрульные обнаружили у него явные признаки опьянения. Мужчина отказался проходить осмотр на состояние опьянения, как на месте остановки так и в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

На мужчину составили протокол за нарушение ПДД и вождение в состоянии опьянения.

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"Теперь, помимо уже выписанного штрафа на 510 гривен, на водителя ожидает суд, который может наложить штраф за управление в нетрезвом размером в 10.200 гривен и вообще на 1 год лишить права управления транспортными средствами", - отметил Мартынюк.

В Черновцах водитель после ДТП пытался скрыться и стрелял в патрульных. Как отмечается, на одной из улиц города автомобиль Mitsubishi на большой скорости вылетел с дороги на повороте и врезался в витрину лотерейного заведения. Авария произошла на глазах полицейских.