Проезд в бесплатном трамвае стал платным

"Двойка" начала курсировать от проспекта Королева до станции "Ромена Роллана". Фото: media.slovoidilo.ua

Киевский трамвайный маршрут №2, который запустили на время реконструкции Борщаговского путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса, с 1 июля стал платным.

О нововведениях сообщили местные жители в соцсетях.

Популярные маршруты скоростного трамвая №1 и №3 закрыли с 22 июня. "Двойка" начала курсировать от проспекта Королева до станции "Ромена Роллана".

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"Воспользовавшись маршрутом трамвая №2, сегодня утром оказалось, что с 1.07 он платный! Хотя на официальном сайте "Киевпастранс" была и есть информация, что маршрут во время ремонта моста будет бесплатным, думаю, как компенсация неудобств во время ремонта. Но нет, лафа закончилась", - пишет житель Николай Волочий в сообществе "Борщаговка инфо".

"Я тоже сегодня утром ехала на трамвае №2, без талона не пропускали", "На Ромена Роллана в сторону Борщаговки закрыты турникеты. Сидит кассир и тетя в будке ... Платный проезд", - подтверждают другие киевляне.

В "Киевпастрансе" эту ситуацию пока никак не прокомментировали.

Движение скоростного трамвая с Борщаговки в Киеве отменили 22 июня. До 30 сентября хотят восстановить трамвайное движение, если не обнаружат новых проблем с конструкцией моста.