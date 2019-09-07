Правоохранители задержали грабителей дачных домов

Группу подозревают в 18 эпизодах проникновения в дома. Фото: Facebook

В Киевской области правоохранители задержали банду, которая грабила дачные дома.

Злоумышленники действовали в Васильковском районе. Об этом сообщает глава полиции области Андрей Небытов в Facebook.

Злоумышленники проникали в дома, пока их хозяева отсутствовали и выносили оттуда все, что попадалось под руку. Награбленное сдавали в ломбард.

Во время обысков у подозреваемых изъяли оружие и наркотики. Группу подозревают в 18 эпизодах проникновения в дома.

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