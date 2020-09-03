Правоохранители пришли с обысками в банк "Аркада"

Президенту банка "Аркада" прокуратура Киева сообщила о подозрении.
Его подозревают в присвоении денег фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Обыски проходят в помещении банка, а также по месту жительства подозреваемого и других лиц.
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По данным следствия, в июне 2018 года подозреваемый со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов.
Путем выдачи кредита из фондов финансирования строительства были выведены средства в сумме 50 млн грн.
Через застройщика "Аркада-строительство" люди не могут получить жилье, за которое они заплатили. В мае состоялись три встречи с участием представителей городской власти, инвесторов, застройщика и банка "Аркада". По результатам встреч власть подтвердила свою готовность - в пределах своих полномочий - способствовать возобновлению строительства.
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