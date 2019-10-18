Появилась программа новогодних праздников в Киеве

Высота елки в Киеве достигнет 28 м. Фото: https://www.facebook.com/FolkUkraine

В этом году праздничные действа к новогодним и рождественским праздникам в столице будут проходить на Софийской и Контрактовой площадях.

Новый год в Киеве можно гулять с 14 декабря по 13 января, об этом сообщила общественная организация Folk Ukraine в Facebook.

Праздничные мероприятия пройдут в следующие дни:

14 декабря - открытие рождественской ярмарки

19 декабря - торжественное зажжение елки

31 декабря - встреча Нового года

7 января - праздничное шествие звездочетов и рождественский концерт

В остальные дни будут праздничные концерты на большой сцене. Тематикой праздника станет сказка о Щелкунчике.

Высота новогодней елки составит более 28 м, ее украсят 800 тематических игрушек и более 4 км разноцветных гирлянд.

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Также с 14 декабря по 19 января на киевлян и гостей столицы ждут традиционные празднования и современные развлечения на Контрактовой площади:

14 декабря - открытие рождественской ярмарки

19 декабря - зажжение елки

31 декабря - встреча Нового года

7 января - шествие звездочетов и народные гуляния

14 января - день святого Василия будут щедровать и слушать выступления фольклорных коллективов

В остальные дни на большой сцене пройдут праздничные концерты.

В этом году тематикой праздника станет опишнянская керамика: уютное зимнее городок в этностиле, тематические инсталляции и развлечения.

В прошлом году в Киеве появились пункты утилизации новогодних елок, куда можно сдать деревья после праздников. Всего по городу 10 таких пунктов. Карту с точками приема опубликовал сайт коммунального объединения "Киевзеленстрой".