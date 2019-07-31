После ливня улицы города превратились в реки

В Киеве случился потоп потоп. ФОТО: АПОСТРОФ

30 июля в столице прошел сильный ливень. В результате часть улиц в городе превратилась в реки.

Больше всего подтопило Борщаговку, улицы Казимира Малевича и проспект Космонавта Комарова.

Дождевая канализация города не выдержала такого большого количества воды.

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Киевляне активно выкладывают фото и видео "потопа" в сети.

В Киеве случился потоп потоп. ФОТО: АПОСТРОФ

30 июля в Одессе началась буря, несмотря на положительный прогноз синоптиков. Небо заволокло тучами, в ближайшее время во всех районах города обещают дождь и грозу.