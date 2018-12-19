Польские трамваи будут собирать в Киеве

Новое депо по ремонту Pesa создали на базе трамвайного депо имени Шевченко. ФОТО: Википедия

В столице создали сервисный центр по обслуживанию польских трамваев Pesa.

Там будут проводить крупноузловую сборку и ремонт транспорта, рассказал киевский мэр Виталий Кличко во время итогов работы мэрии в 2018 году.

По словам Кличко, за последние несколько лет город закупил 45 трамваев, 103 троллейбуса и 100 автобусов.

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КП "Киевпасстранс" объявил тендер на 10 26-метровых трамваев и 10 30-метровых. Их общая стоимость составляет 1 млрд грн. Победителя аукциона назовут 22 января.