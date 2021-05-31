Показали, как водолазы чистят Днепр от мусора

Убирали водоем подводные охотники, дайверы и скауты. Фото: скриншот с видео

В Киеве идет подготовка к купальному сезону. Утром 31 мая столичный пляж и Днепр почистили от мусора.

Участие в уборке приняли подводные охотники, дайверы и скауты, пишет ТСН.

Со дна во время ныряния достают удивительные вещи.

"Статуэтки, игрушки, орудие преступников. Были ножи, огнестрельное оружие, взрывчатка", - рассказал председатель клуба подводного плавания Андрей Лагутин.

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Среди необычных находок - живой рак, который спрятался в мешке водолаза. Несколько фото с водолазами - и рака отпустили обратно в Днепр. Во время уборок днепровского дна собралось 10 мешков с битым стеклом, бутылками, пластиком и автомобильными шинами.

По словам специалистов, украинцы с каждым годом становятся все более ответственными. Водолазы надеются, что в этом году уборка также станет примером для других.

Сезон купания в Киеве начнется, когда температура воды поднимется до +18°C, а пляжи - получат паспорта.