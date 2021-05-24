Поездка на прокатном велосипеде обернулась трагедией

Что стало причиной смерти пока неизвестно. Фото: pixabay.com

В Киеве на ул. Сикорского внезапно умер мужчина, который ехал на прокатном велосипеде.

Трагедия произошла вечером 23 мая. сообщил в Тelegram-канале "Киев Оперативный".

"Люди на месте говорят, что погибший сильно разогнался и не справился с управлением", - говорится в посте.

Все обстоятельства ЧП устанавливают правоохранители.

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В Одессе на трассе здоровья мужчины столкнулись на электросамокатах. Один из них двигался вверх, а другой, на скорости, спускался. Один из водителей упал и ударился головой об асфальт. Его без сознания забрала "скорая".