Поездка на прокатном велосипеде обернулась трагедией

В Киеве на ул. Сикорского внезапно умер мужчина, который ехал на прокатном велосипеде.
Трагедия произошла вечером 23 мая. сообщил в Тelegram-канале "Киев Оперативный".
"Люди на месте говорят, что погибший сильно разогнался и не справился с управлением", - говорится в посте.
Все обстоятельства ЧП устанавливают правоохранители.
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В Одессе на трассе здоровья мужчины столкнулись на электросамокатах. Один из них двигался вверх, а другой, на скорости, спускался. Один из водителей упал и ударился головой об асфальт. Его без сознания забрала "скорая".
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