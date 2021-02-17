Под Киевом взрослые и дети радуются снегу - атмосферные фото

Киев и область 2-ю неделю подряд в снежном плену. Дороги и тротуары продолжают напоминать квест. За минувшие сутки только из столицы вывезли более 13,5 тыс. т снега. Но несмотря на гигантские сугробы, люди не отказывают себе в зимних развлечениях.

Так жители и гости Белой Церкви не удержались от прогулки местным дендропарком "Александрия". Атмосферные фото из парка обнародовал в Facebook фотограф Роман Наумов.

Фото: Роман Наумов

"Тем временем в Александрии", - написал Наумов.

Дендрологический парк "Александрия" один из крупнейших архитектурно оформленных ландшафтных парков в Украине. Его территория 400 га. Создан он более 200 лет назад семьей крупного землевладельца, графа Франциска Ксаверия Браницкого, как символ семейного гордости и статусности. Парк расположен на берегу реки Рось.

Жители Киевского зоопарка не жалуются на снегопад, а тоже радуются ему. Трогательные фото животных, которые нежатся в снегу, появились в сети.