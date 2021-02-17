 
Ексклюзивы
1/5
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 765
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 801
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
2 Просмотров: 1764
Вакцины от туберкулеза нет. Плановые прививки не проводят
Вакцины от туберкулеза нет. Плановые прививки не проводят
Просмотров: 234
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 180
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 684
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1053
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 990
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Просмотров: 180
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Просмотров: 387
Фото
Все фото
8
3
4
10
7
Под Киевом взрослые и дети радуются снегу - атмосферные фото
Под Киевом взрослые и дети радуются снегу - атмосферные фото
Жертвами хакеров из Киева стали 150 иностранных компаний - убытки огромные
Жертвами хакеров из Киева стали 150 иностранных компаний - убытки огромные
15-летняя девушка выпала с балкона высотки
15-летняя девушка выпала с балкона высотки
Основателю интернет-портала dtp.kiev.ua сожгли автомобиль
Основателю интернет-портала dtp.kiev.ua сожгли автомобиль
Альпинисты борются с сосульками в Киеве
Альпинисты борются с сосульками в Киеве
Видео
Все видео
Мужчина провел в ледяном колодце 5 ч. и выжил
Мужчина провел в ледяном колодце 5 ч. и выжил
Мгновенная карма: наглый водитель поплатился за нарушение
Мгновенная карма: наглый водитель поплатился за нарушение
Конца не видно: километровая очередь образовалась возле станции метро
Конца не видно: километровая очередь образовалась возле станции метро
Под Киевом стадо диких кабанов разгуливало заснеженным парком
Под Киевом стадо диких кабанов разгуливало заснеженным парком
Планируете лететь в отпуск? Посмотрите, как снимают лед с самолетов в "Борисполе"
Планируете лететь в отпуск? Посмотрите, как снимают лед с самолетов в "Борисполе"
Интервью
1/5
Что нужно знать о соперниках "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы
Что нужно знать о соперниках "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы
Просмотров: 99
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 801
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 180
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 819
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 585
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 февраля 2021
Просмотров: 135
Привид
Виходжу з дітьми на прогулянку. Радіємо сонцю і снігу. Та раптом легкість буття переривають слова сусідки баби Тоні. – А ти знаєш, що у ...
среда, 17 февраля 2021 19:15

Под Киевом взрослые и дети радуются снегу - атмосферные фото
8

  Комментировать

Киев и область 2-ю неделю подряд в снежном плену. Дороги и тротуары продолжают напоминать квест. За минувшие сутки только из столицы вывезли более 13,5 тыс. т снега. Но несмотря на гигантские сугробы, люди не отказывают себе в зимних развлечениях.

Так жители и гости Белой Церкви не удержались от прогулки местным дендропарком "Александрия". Атмосферные фото из парка обнародовал в Facebook фотограф Роман Наумов.

Фото: Роман Наумов

"Тем временем в Александрии", - написал Наумов.

Дендрологический парк "Александрия" один из крупнейших архитектурно оформленных ландшафтных парков в Украине. Его территория 400 га. Создан он более 200 лет назад семьей крупного землевладельца, графа Франциска Ксаверия Браницкого, как символ семейного гордости и статусности. Парк расположен на берегу реки Рось.

Жители Киевского зоопарка не жалуются на снегопад, а тоже радуются ему. Трогательные фото животных, которые нежатся в снегу, появились в сети.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Под Киевом взрослые и дети радуются снегу - атмосферные фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
февраля

Перед сожжением Джордано Бруно провел в тюрьме 8 лет

Украинка спасла карьеру итальянского композитора

Расстреляли 198 узников

Создали новый язык программирования

Над украинским полковником провели военно-полевой суд

Патриарх 18 лет провел в тюрьме

Температура -50°С и записка с номером телефона проститутки - совершили первое зимнее восхождение на гору

Выкопали гигантскую картофелину

Самое читаемое
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
14
 Просмотров: 55099
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
20
 Просмотров: 14634
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
 Просмотров: 11502
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 10125
Разыскиваемых за убийство бизнесмена братьев нашли повешенными - СМИ
Разыскиваемых за убийство бизнесмена братьев нашли повешенными - СМИ Просмотров: 7038
Новости Киева
Отравление семиклассниц под Киевом: что известно о состоянии спасенной
Отравление семиклассниц под Киевом: что известно о состоянии спасенной Просмотров: 216
Самоубийство 15-летней девушки: что рассказали о школьнице
Самоубийство 15-летней девушки: что рассказали о школьнице Просмотров: 423
Центр Киева окружила полиция и кинологи
Центр Киева окружила полиция и кинологи Просмотров: 612
Жертвами хакеров из Киева стали 150 иностранных компаний - убытки огромные
Жертвами хакеров из Киева стали 150 иностранных компаний - убытки огромные
3
 Просмотров: 297
Смерть 13-летней лицеистки: прокуроры заподозрили доведение до самоубийства
Смерть 13-летней лицеистки: прокуроры заподозрили доведение до самоубийства Просмотров: 450
Больше всего комментируют
9
Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных
2
Тюрьму под Киевом выставили на аукцион. Стартовая цена - 220 млн
2
Депутатам разрешили выступать на русском языке
1
Украинцам пообещали не отключать электричество
1
Договориться с Россией практически невозможно - Кравчук
Голосов: 6599
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть