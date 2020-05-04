Так должна выглядеть новостройка. Фото: kmb.ua

По меньшей мере трое столичных чиновников могли быть причастны к скандальному строительству в Пуще-Водице. Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Шустрова LIVE".

Компания "Киевгорстрой" получила в аренду участок в Пуще-Водице площадью 0,68 га в июле 2017 года. Официально - для строительства и реконструкции рекреационно-оздоровительного комплекса, благоустройства и озеленения территории. Но сводный апарт-комплекс на ул. Квитки Цисык напоминает обычный жилой дом. Начать работы застройщик смог после того, как был принят детальный план территории. Он противоречит Генеральному плану Киева, по которому это место - зеленая рекреационная зона. Здесь должны быть санатории, дома отдыха и оздоровительные комплексы, рассказывают журналисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевгорстрой распродает по акции скандальные апартаменты в Пуще-Водице

80% акций холдинговой компании "Киевгорстрой" находятся в коммунальной собственности городской общины Киева. С застройщиком связаны отдельные депутаты столичного городского совета. На момент принятия решения о выделении земли в Пуще-Водице управляющим делами Киевгорстроя работал депутат Киевсовета Юрий Зубко. Правда, чтобы избежать обвинений в конфликте интересов, от участия в голосовании по участку для апарт-комплекса он публично отказался.

Председателем наблюдательного совета Киевгорстроя является до недавнего заместитель мэра Киева Владимир Слончак, который недавно засветился в скандале - устроил драку со стражами порядка, которые остановили его машину. Полиция его задержала. Суд отправил под ночной домашний арест на месяц, а мэр Киева Виталий Кличко уволил с должности. Но в наблюдательном совете Киевгорстроя Слончак работает и дальше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пущу-Водицу застраивают по схеме скандального строительства

Секретарь наблюдательного совета - Александр Спасибко, также один из заместителей мэра Киева, недавно уволен. В Киевадминистрации контролировал департамент градостроительства и архитектуры и департамент земельных ресурсов.

Поэтому, по меньшей мере, три человека на высоких должностях в Киевской городской госадминистрации имеют прямое отношение к компании-застройщику, которая, вероятно, получила землю в аренду под строительство в Пуще-Водице не совсем законно, - говорится в расследовании.

Офис Генерального прокурора открыл уголовные производства по фактам незаконного строительства холдинговой компанией "Киевгорстрой" жилого квартала по ул. Квитки Цисык в Пуще-Водице в Киеве. Речь идет о фактах незаконной вырубки более 200 деревьев, повреждении объектов культурного наследия и злоупотреблении властью или служебным положением. Участок площадью 0,69 га еще в 2017 году был предоставлен холдинговой компании в аренду для строительства рекреационно-оздоровительного комплекса. Однако, на самом деле там возводят обычные дома, а квартиры-"апартаменты" продаются уже более года. 23 марта Окружной административный суд Киева остановил действие градостроительных условий и ограничений и разрешение на выполнение строительных работ и запретил Киевгорстрою осуществлять любые строительные работы на участке.