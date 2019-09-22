Патрульные полицейские устроили тройную ДТП

Виновником ДТП был полицейский. Фото: Нацполиция

В Киеве патрульные полицейские на автомобиле Skoda устроили тройную ДТП.

Авария произошло из-за невнимательности водителя-полицейского. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

На записи можно увидеть, как водитель автомобиля патрульных решил развернуться на перекрестке, но не заметил авто, которое ехало за ним. Легковушка врезалась в авто копов и по инерции зацепило автомобиль, который ехал навстречу.

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В Киеве на пешеходно-велосипедный мост заехал мужчина на мопеде. Нарушителя задержали патрульные. Как оказалось, он был пьян и не имел водительского удостоверения.