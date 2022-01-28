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Спецтема: Враг возле украинской границы

Озвучили план действий для киевлян в случае полномасштабного российского вторжения

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Озвучили план действий для киевлян в случае полномасштабного российского вторжения
Кличко рассказал о подготовке Киева к полномасштабной войне с Россией. Фото: Корреспондент

Киевские власти проводят целый ряд мер для того, чтобы подготовиться к возможному российскому вторжению.

Проинспектированы все бомбоубежища, решаются вопросы предоставления помещений для размещения подразделений территориальной обороны и т.д. Отдельное внимание уделяется вопросу обороны объектов критической инфраструктуры, которых в городе более 500, сообщил в токшоу "Свобода слова Савика Шустера" городской голова Киева Виталий Кличко.

В КГГА разработали карту со всеми бомбоубежищами столицы. Карту можно найти по ссылке.

Органы местного самоуправления в большинстве своем отвечают за инфраструктуру, а непосредственные вопросы обороны городов, согласно действующему законодательству, за пределами их ответственности.

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"Нужны также четкие коммуникации между разными ветвями власти и руководителями объектов критической инфраструктуры. Всё это разработано. Разработан алгоритм автономно в Киеве взятие под охрану ключевых объектов; на случай, если исчезнет электроэнергия, закупленная для "критических объектов", запас топлива для транспорта", – отметил Кличко.

"Надеюсь, что в ближайшее время и президент и военные соответствующие структуры смогут сделать ключевое совещание, на котором каждый из мэров получит конверт с алгоритмом действий", – подытожил Кличко.

В Киеве главным бомбоубежищем в случае российского вторжения будет метрополитен. Власти столицы наработали "четкий план" действий на случай нападения России.

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