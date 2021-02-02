Неизвестные обезглавили киевскую балерину

В Киеве на ул. Сретенской заметили разбитую скульптуру балерины на тротуаре. Вероятно, она пострадала от рук вандалов.

Обнаружили ее в понедельник утром, 1 февраля, сообщил в Facebook скульптор Константин Скритуцкий.

Фото: Скульптор Скритуцкий

"Мы благодарны "соседям балерины" за неравнодушное отношение к скульптуре", - говорится в сообщении.

Супруги передали остатки скульптуры в мастерскую автора. Возможна ли реставрация, пока неизвестно.

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