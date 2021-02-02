Неизвестные обезглавили киевскую балерину

В Киеве на ул. Сретенской заметили разбитую скульптуру балерины на тротуаре. Вероятно, она пострадала от рук вандалов.
Обнаружили ее в понедельник утром, 1 февраля, сообщил в Facebook скульптор Константин Скритуцкий.
"Мы благодарны "соседям балерины" за неравнодушное отношение к скульптуре", - говорится в сообщении.
Супруги передали остатки скульптуры в мастерскую автора. Возможна ли реставрация, пока неизвестно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В киевском метро вандалы изрезали портреты Тараса Шевченко
В Киеве пьяный мужчина на глазах у прохожих осквернил памятник Героям Небесной сотни, помочившись на аллее перед портретами погибших на Майдане.
Комментарии