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вторник, 07 мая 2019 19:15

Назвали улицы, которые перекроют в Киеве 9 мая

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Назвали улицы, которые перекроют в Киеве 9 мая
Улицы возле Парка вечной славы перекроют 9 мая в 5 утра. Фото из открытых источников

9 мая ограничат движение транспорта на нескольких дорогах Киева. Причиной этого являются торжественные события ко Дню памяти и примирения, Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины.

"9 мая с 5:00 на улицах возле Парка вечной славы будет ограничено движение всех видов транспорта в связи с торжественными событиями", - пишет пресс-служба городского совета.

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В частности, движение перекроют на улице Грушевского (от Крепостного переулка до улицы Арсенальной), переулке Инженерном, улице Московской (от Кловского спуска к площади Арсенальной), улице Мазепы (от площади Арсенальной до улицы Лаврской), переулке Бутышев, улице М . Емельяновича-Павленко, аллеи Героев Крут, улице Лаврской (от улицы Мазепы до улицы Цитадельной).

Укрзализныця планирует запустить паровоз 9 мая в Киеве

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Дата
07
мая

Киевский фуникулер перевез 1 млн людей во время войны

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