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пятница, 01 ноября 2019 08:00

Навколо Києва буде наземне метро

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Навколо Києва буде наземне метро
Линия будет проходить вокруг города, Троещиной и будет соединена со станциями метрополитена и пригородными железнодорожными станциями. Фото: УНН.

Министерство инфраструктуры планирует построить наземное метро вокруг Киева.

Оно будет соединено с метрополитеном и будет проходить через Троещину, сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире ток-шоу "Право на власть", передает УНН.

"Это будет кольцевая. Это будет наземное метро, ​​нечто похожее на пригородную электричку ... Это вокруг Киева, а также на Троещину. Мы будем убеждать, мы уже встречались с представителями Киевской администрации, что не стоит вкладывать деньги в подземное метро", - сказал Криклий.

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Криклий подчеркнул, что линия будет проходить вокруг города, Троещиной и будет соединена со станциями метрополитена и пригородными железнодорожными станциями.

Министр транспорта считает, что такое решение решит логистические вопросы как в городе, так и за пределами Киева.

Победу на выборах Киевского городского головы получил бы действующий мэр Виталий Кличко, если бы голосование состоялось в середине октября.Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 11 по 22 октября.

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