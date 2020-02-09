На мосту Патона перекроют несколько полос

Движение на мосту Патона перекроют с понедельника. Фото: РБК

В понедельник, 10 февраля, частично перекроют движение на мосту Патона.

Специалисты Института стальных конструкций имени Шимановского в 2019 году признали, что введенный в эксплуатацию в 1953 году мост находится в критическом состоянии. Эстакаду обследуют и определят наиболее точный остаточный ресурс сооружения, сообщили в мэрии Киева.

Проехать по мосту можно будет только по крайним правым полосам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На столичном мосту столкнулись 5 авто, есть пострадавшие

Три полосы будут работать в направлении правого берега, две полосы - в направлении левого. Для грузового транспорта проезд будет запрещен.

Движение по мосту Патона ограничивали 17 декабря из-за проседания покрытия. Ремонтные работы закончили за 3 суток.