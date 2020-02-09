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воскресенье, 09 февраля 2020 05:50

На мосту Патона перекроют несколько полос

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На мосту Патона перекроют несколько полос
Движение на мосту Патона перекроют с понедельника. Фото: РБК

В понедельник, 10 февраля, частично перекроют движение на мосту Патона.

Специалисты Института стальных конструкций имени Шимановского в 2019 году признали, что введенный в эксплуатацию в 1953 году мост находится в критическом состоянии. Эстакаду обследуют и определят наиболее точный остаточный ресурс сооружения, сообщили в мэрии Киева.

Проехать по мосту можно будет только по крайним правым полосам.

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Три полосы будут работать в направлении правого берега, две полосы - в направлении левого. Для грузового транспорта проезд будет запрещен.

Движение по мосту Патона ограничивали 17 декабря из-за проседания покрытия. Ремонтные работы закончили за 3 суток.

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