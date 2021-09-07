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среда, 08 сентября 2021 00:18

На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
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Фото: Сергей Старостенко

7 сентября в Киеве состоялось историко-мемориальное мероприятие "Хотинский ход". Посвященное 400-й годовщине победы Речи Посполитой и Украины в Хотинской войне над османским войском. Кроме того в музее Магдебургского права на Почтовой площади открыли выставку раритетов казацких времен из коллекции Музея Шереметьевых

Мероприятие состоялось впервые. Его инициировали общественные организации и Польский Институт. Также в нем приняли участие актеры и музыканты.

Участники процессии были одеты в исторические костюмы. Они прошли по Андреевскому спуску и собрались у памятника Петру Сагайдачному на Контрактовой площади. Именно гетман Сагайдачный возглавлял казацкое войско в битве с османами.

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В битве под Хотином, ныне райцентр Черновицкой области, казацкое войско под предводительством Петра Сагайдачного (1570-1622) вместе с польским победило почти стотысячную турецкую армию 3 октября 1621-го. Бой длился 4 недели. Осман ІІ потерял 30 тыс. убитыми. Битва закончилась поражением армии султана. Он был вынужден подписать Хотинское мирное соглашение, которое завершило 2-летнюю польско-турецкой войну и остановило османское завоевание.

После поражения польских войск под Цецорой (ныне - Румыния) 1620-го и татарского нападения на Подолье султан Осман II заключил план завоевания Украины, Польши, а впоследствии и Центральной Европы. Поражение в Хотинской битве разрушило эти планы.

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