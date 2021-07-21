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среда, 21 июля 2021 16:31

Мужчина спрятал более 1 кг наркотиков в желудке
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Служба безопасности Украины заблокировала канал поставки наркотиков из Латинской Америки, который предварительно организовали участники международной преступной группировки.

Злоумышленники завозили кокаин через аэропорт "Борисполь", сообщила пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ

"Многоэтапная спецоперация по выявлению злоумышленников завершилась в "Борисполе" задержанием двух наркокурьеров с партиями кокаина. Один из них скрыл "товар" в личных вещах. Другой пытался перевезти через госграницу более 1 кг кокаина в желудочно-кишечном тракте. Всего правоохранители обнаружили у наркокурьеров партию 2 кг кокаина", - говорится в сообщении.

Задержанным иностранцам сообщили о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления причастности к преступлению других лиц.

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Американская таможня обнаружила в городе Цинциннати партию кукурузных хлопьев, которые были посыпаны не сахаром, а кокаином. Вес партии наркотика - примерно 20 кг, стоимость - $2,8 млн. Кокаиновые хлопья везли в Гонконг из Перу транзитом через речной порт в Цинциннати. Подозрительный груз обнаружила служебная собака.

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