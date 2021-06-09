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среда, 09 июня 2021 09:30

Мужчина расправился с односельчанами из-за лая собаки
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В селе Паришков Броварского района Киевской области мужчина из-за лая собаки устроил стрельбу. Злоумышленник открыл огонь по людям и ранил мужчину и женщину.

Об этом сообщила пресс-служба полиция Киевской области.

Фото: Нацполиция

"32-летнего местного жителя разозлил лай собаки, из-за чего между ним и односельчанами возникла ссора, которая переросла в драку. Мужчина отправился домой, взял оружие и вернулся. Злоумышленник совершил выстрелы в сторону двух односельчан, а третьему наносил удар рукояткой по голове. Мужчину с ранением грудной клетки и женщину с повреждением бедра доставлен в медучреждение", - говорится в сообщении.

После содеянного мужчина ушел с места происшествия. Его разыскали и задержали. Пистолет направили на экспертизу.

Стрелку грозит лишение свободы от трех до семи лет.

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В Киеве на ул. Лесковской мужчина выстрелил в младшего брата. 28-летний пострадавший пришел домой навеселе. В коридоре квартиры между ним и старшим братом возникла ссора. Во время конфликта родственник взял револьвер "Флобер" и выстрелил несколько раз в грудь и шею младшему брату.

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