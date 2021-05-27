Молодежь "поставила на уши" вагон киевского метро

В столичном метро молодежь устроила дискотеку. В вагоне громко звучала музыка, а подростки танцевали.
Видео развлечений распространил в Telegram "Киев Оперативный".
"Полиция проводит рейды по клубам. Тем временем молодежь...", - говорится в описании видео.
На кадрах видно, что для вечеринки подростки принесли даже диджейский пульт.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У пассажиров киевского метро могут проверять документы
Реакция пользователей от увиденного отличается. Одни указывают на деградацию молодежи и жалуются на их безнаказанность. Другие советуют вспомнить свою молодость и не судить их слишком строго. Мол, на видео не видно алкоголя и сигарет.
По предварительной версии, пати в вагоне было на зеленой ветке подземки. Полиция уже изучает видео вечеринки и будет устанавливать ее участников, пишет "Сегодня".
Во время поездки в поезде киевского метро двое пассажиров начали курить сигареты и снимать это на видео. Оно появилось в сети. В комментариях разгневанные украинцы отреагировали на инцидент. Мол, когда одни не могут добраться на работу из-за отсутствия спецпропусков, другие устраивают такое. Нарушителей вычислили и задержали.
Комментарии