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четверг, 27 мая 2021 12:18

Молодежь "поставила на уши" вагон киевского метро

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Молодежь &quot;поставила на уши&quot; вагон киевского метро
Полиция будет устанавливать участников дискотеки в метро. Фото: Александр Синица, УНИАН

В столичном метро молодежь устроила дискотеку. В вагоне громко звучала музыка, а подростки танцевали.

Видео развлечений распространил в Telegram "Киев Оперативный".

"Полиция проводит рейды по клубам. Тем временем молодежь...", - говорится в описании видео.

На кадрах видно, что для вечеринки подростки принесли даже диджейский пульт.

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Реакция пользователей от увиденного отличается. Одни указывают на деградацию молодежи и жалуются на их безнаказанность. Другие советуют вспомнить свою молодость и не судить их слишком строго. Мол, на видео не видно алкоголя и сигарет.

По предварительной версии, пати в вагоне было на зеленой ветке подземки. Полиция уже изучает видео вечеринки и будет устанавливать ее участников, пишет "Сегодня".

Во время поездки в поезде киевского метро двое пассажиров начали курить сигареты и снимать это на видео. Оно появилось в сети. В комментариях разгневанные украинцы отреагировали на инцидент. Мол, когда одни не могут добраться на работу из-за отсутствия спецпропусков, другие устраивают такое. Нарушителей вычислили и задержали.

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