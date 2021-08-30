Молния зрелищно рассекала небо над Киевом: захватывающие кадры стихии

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В ночь на 30 августа в Киеве существенно ухудшилась погода. Столицу накрыл мощный ураган. Ночной "апокалипсис" сопровождался шквальным ветром, громом, молнией и ливнем.

Утром жители столицы делились в соцсетях кадрами грозы, которая мистически "разрисовала" небо.

"Невероятная ночная красота молний пестрела всю ночь в Киеве", - пишет "Киев Оперативный" в Telegram.

Непогода в столице натворила и немало беды. В результате ливня центр столицы затопило. Во многих районах ураган повалил деревья и поломал ветви.

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В понедельник, 30 августа, правобережье Украины ожидает дождливая погода. В западную часть страны придет похолодание, на востоке и юге - жара. Временами будет дождливо, местами гроза возможна в столице, температура ночью +15...17°С.