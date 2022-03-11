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пятница, 11 марта 2022 06:43

Масштабы разрушений Киевской области и Чернигова показали из космоса
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В Maxar Technologies сделали очередные космоснимки разрушенной в результате российских атак инфраструктуры Киева, Гостомеля и Чернигова.

10 марта спутники снова пролетели над Украиной, сообщает CNN.

"Масштабы разрушений инфраструктуры показали на фотографиях. Можно увидеть взорванные мосты, торговые центры, а также многоэтажные дома", - говорится в сообщении.

Сгоревший гипермаркет Эпицентр в Чернигове
Фото: Maxar Technologie
Видны горящие топливные баки на подконтрольном РФ аэродроме в Гостомеле
Многоквартирные дома Бородянке, взорван мост на трассе Киев-Львов и сгоревший логистический центр
На космоснимках можно увидеть разрушенные мосты

На спутниковых снимках пригорода столицы можно заметить разгромленные российскими ракетами объекты инфраструктуры. На одной из фотографий видны горящие топливные баки на подконтрольном РФ аэродроме "Антонов" в Гостомеле.

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Также видны разрушенные многоквартирные дома в Бородянке, взорванный мост на трассе Киев-Львов и уничтоженный логистический центр под Киевом. А еще сгоревший гипермаркет "Эпицентр" в Чернигове и тому подобное.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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