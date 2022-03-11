Масштабы разрушений Киевской области и Чернигова показали из космоса

В Maxar Technologies сделали очередные космоснимки разрушенной в результате российских атак инфраструктуры Киева, Гостомеля и Чернигова.
10 марта спутники снова пролетели над Украиной, сообщает CNN.
"Масштабы разрушений инфраструктуры показали на фотографиях. Можно увидеть взорванные мосты, торговые центры, а также многоэтажные дома", - говорится в сообщении.
На спутниковых снимках пригорода столицы можно заметить разгромленные российскими ракетами объекты инфраструктуры. На одной из фотографий видны горящие топливные баки на подконтрольном РФ аэродроме "Антонов" в Гостомеле.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Руины Ирпеня и Гостомеля показали из космоса: фото
Также видны разрушенные многоквартирные дома в Бородянке, взорванный мост на трассе Киев-Львов и уничтоженный логистический центр под Киевом. А еще сгоревший гипермаркет "Эпицентр" в Чернигове и тому подобное.
24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.
Комментарии