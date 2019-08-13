Марш защитников подвинули: изменили условия празднования Дня Независимости

В ответ на сказування военного парада ветераны АТО / ООС решили провести собственный. Фото: Униан

Марш Защитников начнется в 11:00 утра.

Колонна двинется от Бессарабской площади, пройдет по Крещатику и через Майдан Независимости, сообщил член Совета ветеранов АТО при Министерстве по делам ветеранов Украины Антон Колумбет, пишет 5канал.

Разница во времени нужна, чтобы не мешать ходу, которую устроит Офис президента.

"После нашей вчерашней пресс конференции, где мы доложили общине, что у нас отсутствует коммуникация с действующей властью, сегодня состоялась встреча в Офисе Президента с оргкомитетом, и наконец нам удалось наладить коммуникацию с главной целью - разделение этих двух мер. Один - государственный, то планирует Офис, другой - Марш защитников пройдет как общественный ", говорит он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На День Независимости ветераны проведут собственное мероприятие

Учасники соберутся в 10 утра возле Парка Шевченко.

Военный парад президент Владимир Зеленский отменил в конце июля. Зато захотел провести Марш достоинства. Городом пройдут различные войска, ветераны, учителя, медики, дипломаты, спортсмены и другие.