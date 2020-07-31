Малыши - основатели Киева перевоплотились в героев саги о Гарри Поттере

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31 июля день рождения празднует создательница одного из самых популярных литературных персонажей в мире Джоан Роулинг. Культовому Гарри Поттеру сегодня же исполнилось 40 лет.

Чтобы присоединиться к празднованию, бронзовые малыши на Почтовой площади надели форму Хогвартской школы колдовства и магии.



"Ко дню рождения Джоан Роулинг (и Гарри Поттера) малыши с Почтовой вступили в Хогвартс", - написал мэр Киева Виталий Кличко.





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Подобное перевоплощение случилось не впервые. Так в знак поддержки медиков, спасающих украинцев во время пандемии коронавируса, скульптуры бронзовых основателей Киева одели в защитные медицинские костюмы.