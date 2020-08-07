Мальчик, утонувший в Sky Family Park, на самом деле жив

Реанимировал мальчика спасатель парка развлечений. Фото: bigkyiv.com.ua

Мальчика, который якобы утонул в парке развлечений Sky Family Park, удалось спасти.



Информация, подтверждающая это, появилась на странице в Facebook Центра экстренной медицинской помощи.

"Успешными реанимационными мероприятиями мальчика удалось спасти. К счастью, он жив. Приносим извинения родным", - говорится в сообщении.

Однако Vladimir Kfoto в комментариях отмечает, что реанимировал ребенка спасатель парка развлечений. Он вытащил его из воды и оказал необходимую помощь. Затем ребенка отнесли на руках в помещение, и только со временем приехали бригада "скорой" и полиция.

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8 августа в Киеве, в парке Sky Family Park, расположенном на проспекте Романа Шухевича, произошло ЧП. В бассейне утонул 8-летний мальчик.