"ЛГБТ убивают украинский" - в Киеве появились скандальные постеры на биллбордах

В Киеве неизвестные разместили на трех билбордах постеры с гомофобным содержанием. На них обратила внимание ЛГБТ-активистка Елена Шевченко.

Соответствующие фото женщина обнародовала в Facebook.

Фото: Olena Shevchenko

"Один из крупнейших операторов наружной рекламы bigmedia.ua разместили у себя гомофобные постеры на биллбордах. Интересно получить ответ от руководства, их ли эта сознательная гомофобная позиция, которую они выразили, опубликовав этот мрак от праворадикалов?", - говорится в посте.

В компании Bigmedia заявили, что билборды заклеили без их ведома в ночь на 20 сентября.

"Прошлой ночью произошло неправомерная самовольная заклейка трех наших рекламных конструкций плакатами, направленными на разжигание ненависти в обществе", - отметили в сообщении.

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По факту правонарушения уже написали заявление в полицию, открыли дело. Антисоциальные плакаты демонтируют.

Кроме конструкций Bigmedia, пострадали еще несколько операторов наружной рекламы, утверждают в компании.

В центре Киева 19 сентября состоялся "Марш равенства" от общественной организации KyivPride. К акции присоединились 7 тыс. человек. Организаторы ожидали около 10 тыс. участников, но не все смогли прийти из-за погодных условий и пандемии. Люди двигались 30 колоннами. Место проведения мероприятия оцепила полиция, поэтому правоохранители шли вместе с участниками.