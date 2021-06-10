Легковушка врезался в маршрутку с пассажирами, есть пострадавшие

В результате аварии пострадали два человека Фото: Василий Богайчик, "Сегодня"

В Киеве на Броварском просп. маршрутное такси не разминулось с автомобилем.

Авария произошла 10 июня, пишет ТСН.

На место прибыли сразу несколько "скорых". По предварительной информации, обошлось без жертв, но есть пострадавшие.

"Есть двое пострадавших. Госпитализированы", - уточнил "Киев Оперативный".

Через две перекрытые полосы, на трассе образовалась пробка. Этой магистралью до Киева достаются из окрестностей.

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У поселка Калиновка Киевской области произошла авария с участием грузовика MAN и маршрутки Mercedes Sprinter. В результате ДТП пострадали пассажиры микроавтобуса.