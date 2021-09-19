KyivPride-2021: на Марш вышли 7 тыс. участников, Melovin стал ЛГБТ-событием года

В центре Киева 19 сентября состоялся "Марш равенства" от общественной организации KyivPride. К акции присоединились 7 тыс. человек.

Среди требований участников традиционного шествия за права человека для ЛГБТ+ сообщества — принять законопроект о борьбе с дискриминацией. Нынешняя тема - "Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности".

Организаторы ожидали около 10 тыс. участников, но не все смогли прийти из-за погодных условий и пандемии. Люди двигались 30 колоннами. Место проведения мероприятия оцепила полиция, поэтому правоохранители шли вместе с участниками.

Фото: hromadske.ua

В то же время в столице состоялась первая церемония вручения ЛГБТ+ премии KyivPrideAwards2021. Среди награжденных союзница ЛГБТ+ Татьяна Микитенко, квир-блогер Эдвард Риз и активистка Дзвенслава Щерба

ЛГБТ+ событием года стал каминг-аут Константина Бочарова, также известного как Melovin. 5 июля на сцене Atlas Weekend артист признался, что он нетрадиционной ориентации.

Произведением квир-искусства года признали фильм "Будьмо, гей! Діалоги про гідність". А награду "ЛГБТ+ медиа" получила StarLightMedia.

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"Марш равенства" в Киеве в прошлом году состоялся 21 июня. Однако в связи с карантином мероприятие впервые в истории украинского прайд-движения прошло в онлайн-формате. В тот же день также состоялся большой медиа-марафон союзников и союзников ЛГБТ+.