Коронавирус в Киеве: сообщили свежую статистику

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За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 1740 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Умерли за сутки 11 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канал.

"Вирус не отступает. Количество новых случаев в столице продолжает расти. За прошедшие сутки в Киеве - 1740 больных. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 1279 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 69 018", - отметил Кличко.

По его словам, за сутки заболели 987 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 650 мужчин в возрасте от 18 до 97 лет, 56 девочек от 2 до 17 лет и 47 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 69 медиков.

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В больницы столицы прошедшие сутки госпитализированы 93 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 92 человека. Всего коронавирус преодолели 22 755 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 303, в Соломенском - 229. В Подольском и Святошинском районах - по 210 случаев", - добавил Кличко.

В Украине на утро 29 ноябре зафиксирован уже 722 679 случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них выздоровели людей - 339 378, летальных исходов - 12 213. Прирост случаев заболевания за последние сутки - почти 13 000.