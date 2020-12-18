Когда зажгут главную елку страны

Елку зажгут завтра в 19:00. Фото: КГГА

Праздничное зажжения главной елки страны на Софийской площади состоится 19 декабря в 19:00.

"Мы с нетерпением ждем того момента, когда погрузимся в новогоднюю сказочную атмосферу. И сделали все возможное, чтобы она была безопасной. Конечно, на всех новогодних локациях будет контроль за соблюдением карантинных правил. Однако просим и посетителей ответственно отнестись с установленными требованиями - держать социальную дистанцию ​​и носить средства безопасности! Те, кто не будет возможности попасть на зажжение новогодней красавицы, смогут сделать это онлайн. Трансляцию действа проведет ТРК "Киев", а также его можно будет увидеть на Youtube канале ТРК "Киев", Youtube канале КГГА и Официальном портале Киева", - отметила директор Департамента культуры Диана Попова.

Во избежание скопления людей новогодний маршрут растянули на 8 км. Празднование будет проходить без фестивалей, концертов и фуд-кортов. Позволили сувениры и горячие напитки.

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На новогоднем маршруте будут световые артинсталяции, фотозоны, аттракционы, горки и катки.

В столице с 19 декабря по 14 января на Софиевской площади гостей будет приветствовать интерактивный Святой Николай. Голограмма появляться каждый час, чтобы поздравить малышей и всех посетителей праздничной площади.