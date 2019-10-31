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четверг, 31 октября 2019 13:02

Когда начнут монтаж главной елки Украины

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Когда начнут монтаж главной елки Украины
Елки установят на Софиевской и Контрактовой площадях. Фото с открытых источников.

Монтаж главной новогодней елки Украины на Софийской площади в Киеве начнется 10 декабря.

Генеральный директор организатора проекта Новый год на Софии Folk Ukraine Игорь Добруцкий заявил, что в Киеве традиционно будут устанавливать две городские елки - на Контрактовой площади и на Софийской площади, передает "Свидетель".

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"На Софиевской площади мы делаем каждый раз новую тематику, на этот раз совместим тему украинского казачества с Щелкунчика. Устанавливать елки будут 10 декабря, 19-го - открытие. На Подоле будем популяризировать полтавскую игрушку Опошня - это керамические изделия, на Контрактовой площади елка также будет оформлена в стиле традиционной полтавской керамики. Всего будет около 700 игрушек, а на Софийской площади более тысячи ", - сказал он.

В этом году праздничные действа к новогодним и рождественским праздникам в столице будут проходить на Софийской и Контрактовой площадях. Новый год в Киеве будут праздновать с 14 декабря по 13 января.

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