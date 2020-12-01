Сегодня, 1 декабря, началась первая сессия Киевсовета нового созыва в помещении столичной мэрии.

В зале зарегистрировались 107 новоизбранных депутатов, сообщила пресс-служба КГГА.

Фото: КГГА

В начале заседания председатель Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова зачитала постановление ТИК и объявила результаты выборов городского головы и депутатов Киевсовета.

Потом Виталий Кличко принял присягу мэра Киева и получил от ТИК удостоверение городского головы.

Во время заседания Киевсовета депутаты получат свои удостоверения и начнут работу.

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6 ноября Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов городского председателя. За действующего мэра Виталия Кличка проголосовали 365 161 избиратель. Он получил 50,52% и поделив в 1-м туре выборов.