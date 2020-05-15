Кличко пообещал киевлянам скидку на коммуналку до конца карантина

Ранее, чтобы иметь скидку, надо было оплатить коммуналку до 20-го числа месяца. Фото: pixabay

В Киеве будет действовать скидка на оплату коммунальных услуг до конца карантина.

Сейчас скидка на коммуналку 10% действует для тех, кто оплатил услуги до конца месяца, рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

Ранее, чтобы получить скидку, надо было оплатить коммуналку до 20-го числа месяца.

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"Льготный период оплаты услуг продлится до конца ограничительных мер. Мы начали только первый этап послабления. Если до пандемии скидка 10% действовала только для тех, кто заплатит до 20-го числа месяца, то теперь эта скидка действует для всех, кто оплатит до конца месяца", - заявил Кличко.

Из-за карантина гидравлические испытания теплосетей в Киеве отложили на месяц. С послаблением ограничений их начнут проводить. В своей деятельности город руководствуется нормативными актами правительства и профильного министерства.