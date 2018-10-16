Кличко назвал счастливчиков с горячей водой

Киевский мэр Виталий Кличко делится успехами в деле горячего водоснабжения. ФОТО: Facebook

Столичный мэр Виталий Кличко перечислил районы, где впервые за несколько месяцев появилась горячая вода.

Ее уже получили жители Троещины и Лесного массива, с сегодняшнего дня - жители Оболони и Подола. "Киев, наконец, получает газ и начал поставки горячей воды к более 3 тыс. домов, где ее не было. Подключили ТЭЦ-6 на большую мощность, теперь работает ТЭЦ-5. Восстанавливают работу котельных - подключили 90% из тех, которые не работали", - рассказал мэр в Facebook.

Тепло, по словам Виталия Кличко, во все дома и учреждения столицы "дадут" не менее чем за 10 дней.

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Государственная компания "Нефтегаз Украины" заключила мировую о поставках газа с КП "Киевтеплоэнерго", которое обеспечивает столицу горячей водой и отоплением. Его предшественник - компания "Киевэнерго" бизнесмена Рината Ахметова - должна "Нефтегазу" 5 млрд грн, поэтому тот отказался поставлять газ неселению. В 3 тыс. столичных многоквартирных домов исчезла горячая вода. Частично погасить долг помог Кабмин, выделив 729,5 млн грн. "Нефтегаз" согласился списать штрафы и пеню. Это 1,2 млрд грн - их, по словам Кличко, городу "есть куда тратить": часть пойдет на зарплаты столичным педагогам. Остаток долга Киев выплатит самостоятельно. Историю волокиты между "Нефтегазом" и Киевом мэр назвал "достойной отдельного детективного рассказа, который, возможно, когда-то будет опубликован".