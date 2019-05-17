Кличко хочет попрыгать на новом стеклянном мосту в Киеве

Братья Кличко весят по 110 килограммов. Фото: Cheppel Volodymyr

Для подтверждения, что не обрушится новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Крещатым парком в Киеве, мэр города Виталий Кличко на нем попрыгает. Пол моста частично сделан из стекла.

"Я возьму брата. Мой вес 110 килограммов. У брата - тоже. Будем вместе прыгать и испытывать", - заявил он в интервью "Прямой".

Кличко добавил, что вся работа мэрии должна быть высокого качества. И гарантировал, что никаких проблем с мостом не будет.

На обзорных площадках столичного пешеходно-велосипедного моста будет частично стеклянный пол. Об этом свидетельствуют опубликованные в сети фото.