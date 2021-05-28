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пятница, 28 мая 2021 14:03

Кличко дал последний звонок для выпускников и поделился жизненным девизом

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Кличко дал последний звонок для выпускников и поделился жизненным девизом
С сегодняшнего дня, 28 мая, ученики всех 566 школ Киева уходят на летние каникулы. Фото: скриншот с видео

Мэр Киева Виталий Кличко дал Последний звонок для выпускников столичных школ.

Сделал это во время утреннего онлайн-брифинга.

"Как и в прошлом году, карантин, к сожалению, внес коррективы в традиционный торжественный формат празднования. В этом году мы приветствуем 18,5 тыс. выпускников 11-х классов. А 27 тыс. девятиклассников получат свидетельство о базовом среднем образовании", - сказал Кличко.

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Он добавил, что телеканал "Киев" организовал своеобразный праздничный телемост, в ходе которого учителя столичных школ поздравят всех учеников с окончанием учебного года. Это педагоги, которые в течение года принимали участие в столичной программе "Школа онлайн".

"Я тоже хочу обратиться к выпускникам. Вы выходите во взрослую жизнь. Пусть она будет успешной и доброй к вам. А это, в первую очередь, зависит от вас самих. Напомню свой девиз, которым всегда руководствуюсь: нет ничего невозможного. Главное - настойчиво идти к своей цели, к мечте. И, поверьте, все можно воплотить. Так что, удачного вам ВНО. И воплощение мечты ", - добавил столичный голова.

Напомним, Департамент образования и науки разработал рекомендации для учебных заведений Киева по проведению последних звонков и выпускных вечеров. Они состоятся, но при условии соблюдения всех карантинных правил.

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