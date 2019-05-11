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суббота, 11 мая 2019 19:15

Китайские музыканты сняли клип в Киеве

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Китайские музыканты сняли клип в Киеве
Несколько кадров клипа сняты в ангаре, на фоне украинского самолета ГП "Антонов". Фото: ShowAsia

Китайская группа WayV опубликовала клип на песню Take Off, который снимался в Киеве.

На видео можно увидеть недостроенный Подольско-Воскресенский мост и улицу Сагайдачного. Также несколько кадров сняты в ангаре, на фоне украинского самолета ГП "Антонов".

Этот клип должен войти в новый мини-альбом группы Take Off.

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Американская певица и актриса Майли Сайрус сняла в Киеве клип на песню Nothing Breaks Like a Heart.

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