Китайские музыканты сняли клип в Киеве

Несколько кадров клипа сняты в ангаре, на фоне украинского самолета ГП "Антонов". Фото: ShowAsia

Китайская группа WayV опубликовала клип на песню Take Off, который снимался в Киеве.

На видео можно увидеть недостроенный Подольско-Воскресенский мост и улицу Сагайдачного. Также несколько кадров сняты в ангаре, на фоне украинского самолета ГП "Антонов".

Этот клип должен войти в новый мини-альбом группы Take Off.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Постапокалиптические места и странные существа: группа "Один в каноэ" удивила сказочным клипом

Американская певица и актриса Майли Сайрус сняла в Киеве клип на песню Nothing Breaks Like a Heart.