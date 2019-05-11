Китайские музыканты сняли клип в Киеве

Китайская группа WayV опубликовала клип на песню Take Off, который снимался в Киеве.
На видео можно увидеть недостроенный Подольско-Воскресенский мост и улицу Сагайдачного. Также несколько кадров сняты в ангаре, на фоне украинского самолета ГП "Антонов".
Этот клип должен войти в новый мини-альбом группы Take Off.
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